Трамп назвал "Буревестник" причиной взрыва в Северном море. Мнения экспертов

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Твиттере, что США извлекут уроки из неудачного пуска российской ракеты "Буревестник". По его словам, именно она стала причиной трагедии на военном полигоне ВМФ в Архангельской области, в результате которой погибли пять сотрудников "Росатома" и трое получили травмы.

"Соединенные Штаты многому научатся на неудачном ракетном пуске в России. У нас есть похожие, хоть и более продвинутые технологии. Российский взрыв "Буревестника" заставил людей беспокоиться о заражении воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!" - написал президент.

Отметим, что "Буревестником" была названа знаменитая крылатая ракета с ядерным двигателем, которую Владимир Путин представил во время своего послания Федеральному собранию в 2018 году.

Военный эксперт газеты "Завтра" Владислав Шурыгин предполагает, что таким образом власти США пытаются прощупать ситуацию.

"Это же у себя в Твиттере написал Трамп, а на что он в этом случае опирается, бог его знает, он еще тот создатель новостей. Кроме "Буревестника", есть еще целый ряд изделий, поэтому о чем идет речь на самом деле, я не берусь говорить. Мне кажется, так США пытаются найти ответы на свои вопросы. Очевидно, что "Буревестник" - новая система, аналогов которой не существовало, это ведь ракета, которая может сутками висеть в воздухе", - прокомментировал Шурыгин.

Капитан 1-го ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков и вовсе утверждает, что произошедшее в Северном море никак не похоже на взрыв ядерного двигателя.

"Трамп не владеет информацией, то, что произошло в Северном море, не может быть взрывом ядерного двигателя. Во-первых, тогда это был бы всплеск радиации большой и мощный. Во-вторых, ядерные двигатели не взрываются, поэтому там не было взрыва двигателя ядерной ракеты, скорее всего, ситуация соответствует той, которую объявило Минобороны - взрыв жидкостного двигателя", - говорит он.

Напомним, инцидент произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Причиной пожара, предположительно, стала детонация боеприпасов. Датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришёл в норму - 0,3 микрозиверта в час. Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.