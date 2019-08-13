Предполагаемый виновник массового ДТП в Екатеринбурге допрошен и помещен в изолятор

В Екатеринбурге задержан водитель иномарки, подозреваемый в совершении массового ДТП с двумя погибшими. Ему предъявлено обвинение.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, во время допроса в главном следственном управлении регионального Главка водителю предъявили обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"Сегодня следователи специализированного отдела главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области вызвали освободившегося после курса лечения в больнице на официальный допрос гражданина Васильева, подозреваемого в совершении ДТП с гибелью двух человек. Гражданин Васильев требования сотрудников полиции выполнил и следственные мероприятия не проигнорировал. В органы внутренних дел он пришел со своим адвокатом, а допрос в полиции длился порядка двух часов", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, вину мужчина признал в полном объеме, а после допроса Васильева под конвоем отправили в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу.

"Следователи МВД намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время материалы из полиции будут представлены, вероятнее всего, в Верх-Исетский районный суд", - отметил Валерий Горелых.

Он добавил, что по итогам экспертизы в организме водителя не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков.

Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько потребовал разобраться в обстоятельствах страшной аварии в Екатеринбурге и наказать ее виновника.