04 Сентября 2020
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Общество В России
НТВ (2017) | Фото:ntv.ru

НТВ обошел Первый канал в телерейтинге

В июле 2019 года НТВ обошел Первый канал по телесмотрению, поднявшись на второе место. Первое место занимает "Россия 1".

"По результатам последних трех недель доля НТВ по базовой аудитории "Все 18+" составила 10,3% (рейтинг 1,46%). НТВ опережает Первый канал (доля 10,1%, рейтинг 1,43%) на 0,2%, и уступает только "России 1" (доля 12,3%, рейтинг 1,73%)", - хвастается телеканал.

С начала 2019 года НТВ удерживал второе место среди всех телеканалов по телесмотрению в выходные дни (максимальная доля по аудитории 18+ составила 10,8%).

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НТВ обошел Первый канал в телерейтинге

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Теги: нтв, первый канал, россия 1



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