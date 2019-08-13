НТВ обошел Первый канал в телерейтинге

В июле 2019 года НТВ обошел Первый канал по телесмотрению, поднявшись на второе место. Первое место занимает "Россия 1".

"По результатам последних трех недель доля НТВ по базовой аудитории "Все 18+" составила 10,3% (рейтинг 1,46%). НТВ опережает Первый канал (доля 10,1%, рейтинг 1,43%) на 0,2%, и уступает только "России 1" (доля 12,3%, рейтинг 1,73%)", - хвастается телеканал.

С начала 2019 года НТВ удерживал второе место среди всех телеканалов по телесмотрению в выходные дни (максимальная доля по аудитории 18+ составила 10,8%).