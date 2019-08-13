В Госдуме поддержали введение сокращенной рабочей недели с сохранением зарплат

В Госдуме поддержали инициативу о введении четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат.

Депутаты готовы в сентябре начать обсуждение разработки соответствующего законопроекта, сообщил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Исаев отметил, что переход должен быть постепенным – "в соответствии с возможностями экономики и без потрясений для работодателей".

Он подчеркнул, что заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен, передает "Интерфакс".

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян "в недалеком будущем… в условиях технического прогресса и роботизации производств". Он согласился с существованием проблемы системной усталости и хронических стрессов в результате переработок, подчеркнув, что работодателям следует искать новые подходы к организации рабочего времени.

Накануне стало известно, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда документ с предложениями, его осенью должна рассмотреть трехсторонняя комиссия. В ФНПР настаивают, что такая мера может быть реализована при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.