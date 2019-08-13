Вся королевская рать: российские Ту-142 вылетели сопровождать несколько самолетов ВВС Великобритании

Самолеты королевских ВВС Великобритании накануне поднимались в воздух для сопровождения двух российских противолодочных самолетов Ту-142.

"Тайфуны" королевских ВВС были снова подняты в воздух 12 августа, чтобы сопроводить российские самолеты. Радиолокатор зафиксировал два самолета Ту-142, приближавшихся к воздушному пространству Соединенного Королевства", - цитирует ТАСС сообщение военного ведомства.

В сопровождении Ту-142 принимали участие не только истребители "Тайфун", вылетевшие с базы Лоссимут в Шотландии, но также и поднятый в воздух с аэродрома базы Брайз Нортон в английском графстве Оксфордшир самолет-заправщик Voyager.

В понедельник Минобороны РФ сообщало о полете двух российских самолетов над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. При этом упоминались не Ту-142, а стратегические ракетоносцы Ту-95МС. В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, строго соблюдая Международные правила использования воздушного пространства и не нарушая границы других государств.