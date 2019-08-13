Депутат Рады призвал взорвать ракетой "пророссийские" каналы

Депутат уходящей Рады Сергей Высоцкий заявил, что все, что можно сделать с "пророссийскими" телеканалами "NewsOne" и "112 Украина", - это взорвать их противотанковой ракетой. Об этом он сказал на канале "Прямой", принадлежащем бывшему президенту Петру Порошенко.

Эти каналы он назвал вражескими, а их журналистов - "комбатантами Российской Федерации", т.е. людьми, принимающими непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта.

Ведущая канала "112 Украина" Анна Степанец возмутилась таким заявлением.

"Уважаемые правоохранительные органы, это что вообще?" - написала она в Facebook.

"Это вражда, за которую предусмотрена уголовная ответственность. А политическую ответственность за свою "экстра"-риторику господин Высоцкий уже понес - в новом парламенте его не будет. Так же как и политсилы, от которой избирался этот бывший журналист", - написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Здесь он прав только отчасти: Высоцкого в новой Раде не будет (он был 44-м в списке), но "Евросилидарность" прошла и получит в парламенте 25 мест.

Как сообщало Накануне.RU, ровно месяц назад по зданию канала "112 Украина" неизвестные выстрелили из гранатомета. Канал призвал президента Владимира Зеленского отреагировать на использование силы против СМИ, но тот старается обходить стороной темы, которые помешают его рейтингу.

Интересно, что Нацсовет Украины по телерадиовещанию может ввести санкции против канала "NewsOne", который хотел провести телемост Киев - Москва. Санкции против "NewsOne" и "112 Украина" в Киеве собирались ввести еще в марте из-за их "пророссийскости". При этом вся их "пророссийскость" состоит в том, что они призывают решать дипломатическим путем вопрос Донбасса и не повышать уровень конфронтации с Россией.