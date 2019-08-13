04 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург
Парк &quot;Зелёная роща&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В культурной столице две матери подрались, столкнувшись детскими колясками

Обвинительное заключение по уголовному делу о драке утвердила прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Дело было открыто по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия в феврале 2019 года обвиняемая, находясь в коридоре детского сада на проспекте Римского-Корсакова, нанесла потерпевшей несколько ударов по голове и туловищу, схватила за волосы и ударила коленом в область лба.

Установлено, что до начала конфликта женщины не смогли разойтись с детскими колясками перед открытой дверью, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Уголовное дело направлено в мировой судебный участок №2 Санкт-Петербурга.

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В культурной столице две матери подрались, столкнувшись детскими колясками

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Теги: детская коляска, драка, я же мать



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