04 Сентября 2020
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Политика В России
Александр Бортников, директор ФСБ (2010) | Фото: www.vesti.ru

Глава ФСБ: террористы пытаются вербовать иностранных студентов, обучающихся в России

Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

Глава ведомства добавил, что эмиссары международных террористических организаций также производят вербовку трудовых мигрантов.

Бортников призвал повысить внимание руководителей федеральных органов власти к этой проблеме. Заявление было сделано на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее в ФСБ РФ заявляли, что террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока. Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, провинции, граничащие с Таджикистаном и Туркменистаном.

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Глава ФСБ: террористы пытаются вербовать иностранных студентов, обучающихся в России

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Теги: фсб, александр бортников, террористы, студенты



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