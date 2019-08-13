04 Сентября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
коллаж, руки, круговая порука, коррупция (2018) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области всплеск коррупционных преступлений

В Тюменской области за семь месяцев текущего года количество коррупционных преступлений увеличилось на 36%. Данные предоставила областная прокуратура, передает корреспондент Накануне.RU.
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Из 383 коррупционных преступлений треть - факты взяточничества, средний размер взятки в регионе составил 92 тыс. рублей.

Также выявлено шесть злоупотреблений и превышений должностных полномочий, 25 служебных подлогов. В суды в текущем году ушло 189 дел о коррупционных преступлениях.

В 2019 г. за коррупционные преступления осуждены и наказаны 84 человека, в том числе 12 представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

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В Тюменской области всплеск коррупционных преступлений

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Теги: коррупция, прокуратура Тюменсой области



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