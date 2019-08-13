Пятеро российских тяжёлоатлетов временно отстранены

Пять российских тяжёлоатлетов временно отстранены решением Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF).

По информации пресс-службы ведомства, решение принято на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Атлетов подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Временное отстранение Руслана Албегова, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тимы Туриевой отсчитывается с 12 августа 2019 года.

Ранее из-за проблем с допингом IWF приняла решение выдать РФ только 2 квоты на участие в ОИ-2020 в Токио, напоминает МатчТВ.