Ранее судимый курганец с пистолетом напал на водителя и пассажира такси

Ранее судимый курганец напал на водителя такси и его пассажира с пистолетом.

Инцидент произошел поздно вечером 9 августа в поселке Рябково рядом с одной из автобусных остановок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области.

Мимо проезжал автомобиль Росгвардии. Сотрудники увидели потасовку на улице. Оказалось, что злоумышленник, приставив пистолет, потребовал от водителя и пассажира выдать ему ценности. После этого нападавший открыто забрал телефон пассажира и попытался убежать.

Росгвардейцы поймали разбойника и отвезли в полицию, сейчас возбуждено уголовное дело, мужчине грозит тюремный срок.