На радио "Говорит Москва" рассказали об уходе журналистов из команды Доренко

На радио "Говорит Москва", которое раньше возглавлял Сергей Доренко, прокомментировали ситуацию с уходом нескольких журналистов и запуском их нового проекта на базе telegram-канала "Говорит Москва". В СМИ заявили, что в скором времени у радиостанции появится новый официальный канал (на бывший канал радио, который теперь называется "Подъем", подписано почти 50 тыс. пользователей).

"Сегодня ночью бывший заместитель главного редактора радио "Говорит Москва" Марат Берёзов сообщил об изменении имени Telegram-канала и лишении сотрудников радио редакторских прав. Пятеро журналистов заявили об уходе с радиостанции. Основные ведущие, редакторы, корреспонденты, продюсеры и другие сотрудники радиостанции остаются на своих позициях. Эфирная сетка не меняется", - говорится в сообщении на сайте радио.

Вероятно, конфликтным моментом стало назначение на пост главного редактора ведущего ТВЦ Романа Бабаяна в июне этого года. Он занял место, пустовавшее с 9 мая – тогда погиб основатель и главред станции Сергей Доренко.

Вот что пишут авторы новых проектов – "Подъем" (так называлось авторское утреннее шоу Доренко на радио) и "Расстрига" (контроль над ним после смерти Сергея имела его вдова Юлия): "В нашем коллективе журналисты, которые работали с Сергеем на двух радиостанциях больше 10 лет. Среди них его заместители, редакторы новостей и ведущие эфира. Это люди, которые не видят для себя возможности дальше работать на радио "Говорит Москва" в связи с новыми назначениями, но хотят сохранить принципы работы Сергея Доренко".

Первым материалом "Расстриги" стало интервью с главой ЦИК Эллой Памфиловой.