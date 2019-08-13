04 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Сергей Доренко (2013) | Фото: Накануне.RU

На радио "Говорит Москва" рассказали об уходе журналистов из команды Доренко

На радио "Говорит Москва", которое раньше возглавлял Сергей Доренко, прокомментировали ситуацию с уходом нескольких журналистов и запуском их нового проекта на базе telegram-канала "Говорит Москва". В СМИ заявили, что в скором времени у радиостанции появится новый официальный канал (на бывший канал радио, который теперь называется "Подъем", подписано почти 50 тыс. пользователей).
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"Сегодня ночью бывший заместитель главного редактора радио "Говорит Москва" Марат Берёзов сообщил об изменении имени Telegram-канала и лишении сотрудников радио редакторских прав. Пятеро журналистов заявили об уходе с радиостанции. Основные ведущие, редакторы, корреспонденты, продюсеры и другие сотрудники радиостанции остаются на своих позициях. Эфирная сетка не меняется", - говорится в сообщении на сайте радио.

Вероятно, конфликтным моментом стало назначение на пост главного редактора ведущего ТВЦ Романа Бабаяна в июне этого года. Он занял место, пустовавшее с 9 мая – тогда погиб основатель и главред станции Сергей Доренко.

Вот что пишут авторы новых проектов – "Подъем" (так называлось авторское утреннее шоу Доренко на радио) и "Расстрига" (контроль над ним после смерти Сергея имела его вдова Юлия): "В нашем коллективе журналисты, которые работали с Сергеем на двух радиостанциях больше 10 лет. Среди них его заместители, редакторы новостей и ведущие эфира. Это люди, которые не видят для себя возможности дальше работать на радио "Говорит Москва" в связи с новыми назначениями, но хотят сохранить принципы работы Сергея Доренко".

Первым материалом "Расстриги" стало интервью с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

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На радио "Говорит Москва" рассказали об уходе журналистов из команды Доренко

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Теги: говорит москва, telegram-канал, расстрига, сергей доренко



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