Задержан убийца двух человек на Среднем Урале, 26 лет находившийся в федеральном розыске

Задержан мужчина, 26 лет находившийся в федеральном розыске за убийство двух человек на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в августе 1993 года: в доме по улице Куйбышева в поселке Бисерть нашли тела женщины и ее сына с колото-резаными ранениями. Вскоре был установлен подозреваемый – местный житель 1972 года рождения, который скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Судом он был заочно заключен под стражу.

Спустя 26 лет была получена оперативная информация, что мужчина проживает в городе Анапа Краснодарского края. По имеющейся ориентировке в начале августа этого года местные полицейские задержали фигуранта.

Сейчас он уже доставлен в Свердловскую область. С участием задержанного проводятся все необходимые следственные действия.