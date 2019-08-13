04 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В Югре "уголовки" сотрудников бюро СМЭ пополнились новым эпизодом

В Югре "уголовки" сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы пополнились новым нарушением – дачей взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, в конце декабря 2016 г. заместитель начальника по экономическим вопросам окружного бюро передала одному из подчинённых 40 тыс. руб.. За это он должен был незаконно бездействовать при заключении госконтракта с одним из бизнесменов, предмет которого – ремонт здания сургутского филиала бюро. Кроме того, получатель денег должен был нарушить закон по время приёмки работ по этому же договору. Расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении нескольких уголовных дел из-за нарушений закона замглавы окружного бюро, а также заведующими городских филиалов БСМЭ в Урае и Нягани.

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В Югре "уголовки" сотрудников бюро СМЭ пополнились новым эпизодом

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Теги: бюро судебно-медицинской экспертизы, дача взятки



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