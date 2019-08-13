Во Львове скандал: перед матчем включили российскую песню

Львовский горсовет сообщил, что перед футбольным матчем во Львове играла российская песня, в которой были слова "Люблю тебя, Москва". Это названо "вопиющим случаем". Мэрия требует расследовать инцидент.

Обращение направлено исполнительному директору ФК "Карпаты" Ростиславу Ящишину. Он уже сказал, что надо извиниться за инцидент, найти, кто это сделал, и наказать его.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Львовский областной совет запретил публичное использование "русскоязычного культурного продукта".