04 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область В России
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Utair увеличил пассажиропоток на 2,8%

Авиакомпания Utair отчиталась о перевозках за семь месяцев 2019 года – 4,56 млн пассажиров. Таким образом, пассажиропоток за год вырос на 2,8%. Коэффициент занятости кресел вырост на 3% - до 82%.

"В летний период Utair запланировано нарастил производственные показатели без увеличения воздушного парка, за счет тарифной линейки, введенной с начала года, и новым маршрутам из регионов на Юг России — теперь на популярные курорты могут полететь жители Астрахани, Волгограда, Москвы, Нижневартовска, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Уфы и Ханты-Мансийска", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

С конца прошлого года Utair находится в затруднительной финансовой ситуации. Перевозчик пытается договорится с кредиторами о реструктуризации многомиллиардных долгов, но пока стороны не сходятся в условиях. Между тем, недавно стало известно, что Минтранс обеспокоен желанием Utair как можно быстрее и больше нарастить объем перевозок – в министерстве предлагают сдерживать этот рост, в том числе и продажу билетов по демпинговым ценам.

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Utair увеличил пассажиропоток на 2,8%

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Теги: utair, пассажиропоток, рост, перевозки



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