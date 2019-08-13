Суд признал нежилым здание, из-за которого спорили мэрия Екатеринбурга и бард Новиков

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск мэрии Екатеринбурга и министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) к территориальному управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Речь шла о требовании аннулировать решение Росреестра о признании здания на улице Малышева, 38 жилым.

Напомним, ранее городские власти подали на барда и художественного руководителя Театра эстрады Александра Новикова иск на 1,37 млн руб.: в такую сумму мэрия оценивала арендный платеж за землю под зданием на Малышева, 38 в Екатеринбурге. Сам Новиков заявлял, что дом этот - жилой.

"И я иногда в нем живу. И ничего за прилегающую к жилому дому землю я платить не должен", - утверждал он.

В результате иск мэрии и МУГИСО был удовлетворен. Зданию возвращен статус нежилого.

Как сообщало Накануне.RU, что касается иска администрации Екатеринбурга к Александру Новикову, его будет рассматривать Арбитражный суд Москвы. Связано это с тем, что бард не прописан в уральской столице.