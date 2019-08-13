04 Сентября 2020
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Общество Пермский край
бутылка, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Питьевой нет, техническую "ловят" ночью. Жители крупного города Прикамья с весны сидят без воды

Часть жителей микрорайона Доменный угор в Кизеле с весны остаются без воды. Информацию об этом в краевое министерство ЖКХ направил депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко. Парламентарий накануне побывал с рабочим визитом в территории.

Григоренко сообщил, что водоснабжение в микрорайоне было отключено еще весной, на сегодняшний день вода появилась только у части жителей микрорайона.

"В части микрорайона она подается только с 22.00 до 05.00 утра. При этом, возить воду для жителей перестали. В итоге они вынуждены покупать питьевую воду в магазине, а воду для технических нужд "ловить" ночью. Но зато много воды в незасыпанных после ремонта ямах на местных дорогах", - рассказал об итогах поездки депутат.

Григоренко добавил, что глава Кизела Андрей Родыгин при личной встрече заверил, что вода в домах уже есть. "Мне кажется, главе Кизела стоит пересмотреть подходы к тому что такое "вода есть". Ну, и к работе в целом", - отметил депутат.

В мэрии Кизела в беседе с корреспондентом Накануне.RU еще раз подтвердили версию градоначальника: вода в микрорайоне есть, сказал заместитель главы администрации по инфраструктуре и ЖКХ Игорь Пихтовников. "Меняли основной водовод, все работы были завершены две недели назад. Два дома находились без воды, но сейчас вода есть у всех, жалоб не поступает", - заверил замглавы.

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Питьевой нет, техническую "ловят" ночью. Жители крупного города Прикамья с весны сидят без воды

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Теги: Доменный угор, Кизел, водоснабжение, Александр Григоренко



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