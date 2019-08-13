Глава банка "Открытие": Повышение НДС было ошибкой

Глава "ФК Открытие" Михаил Задорнов назвал ошибкой решение о повышении НДС. По его словам, этот шаг стал одной из причин низкого экономического роста в стране.

Напомним, ставка НДС поднялась с 18 до 20% с 1 января 2019 года.

Задорнов в интервью РБК заявил, что доходы федерального бюджета в первом полугодии текущего года увеличились на примерно 11%, расходы - на 3%, а профицит достиг отметки в 3,1% ВВП. Последний показатель не фиксировался "даже в самые лучшие годы до 2007-го", отметил глава банка.

Задорнов пояснил, что государство изъяло из экономики деньги и "забрало их себе", однако оно "не может ими распорядиться", на что указывает профицит.

Как ранее сообщало Накануне.RU, повышение ставки НДС, по оценкам правительственных же чиновников, обернется ростом цен и, в конечном счете, увеличением бедности в стране.