04 Сентября 2020
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Экономика В России
Михаил Задорнов (2017) | Фото: Rbc.ru

Глава банка "Открытие": Повышение НДС было ошибкой

Глава "ФК Открытие" Михаил Задорнов назвал ошибкой решение о повышении НДС. По его словам, этот шаг стал одной из причин низкого экономического роста в стране.

Напомним, ставка НДС поднялась с 18 до 20% с 1 января 2019 года.

Задорнов в интервью РБК заявил, что доходы федерального бюджета в первом полугодии текущего года увеличились на примерно 11%, расходы - на 3%, а профицит достиг отметки в 3,1% ВВП. Последний показатель не фиксировался "даже в самые лучшие годы до 2007-го", отметил глава банка.

Задорнов пояснил, что государство изъяло из экономики деньги и "забрало их себе", однако оно "не может ими распорядиться", на что указывает профицит.

Как ранее сообщало Накануне.RU, повышение ставки НДС, по оценкам правительственных же чиновников, обернется ростом цен и, в конечном счете, увеличением бедности в стране.

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Глава банка "Открытие": Повышение НДС было ошибкой

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Теги: открытие, михаил задорнов, ндс



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