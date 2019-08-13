Детей, которые ехали на полу маршрутки из Крыма, привезут в Челябинск уже 14 августа

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина рассказала, что дети, возвращавшиеся с отдыха в Крыму на полу маршрутки, вернутся в Челябинск до обеда 14 августа.

"Сейчас 17 детей находятся в городе Хвалынск, в детском оздоровительном лагере. Ребята обеспечены 5-разовым питанием, их состояние оценивается как удовлетворительное. Нам сообщили об инциденте только вечером 12 августа. По поручению главы Челябинской области Алексея Текслера мы готовимся в ближайшее время отправить ребят в Челябинск. В настоящее время уже зафрахтован новый автобус, в ГИБДД проходит согласование маршрута движения из Саратова в Челябинск. В ночное время дети на автобусе передвигаться не будут, для группы будет организована ночевка в городе по пути следования. Планируется, что уже завтра, в первой половине дня, дети прибудут в Челябинск", - отметила Буторина.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 17 несовершеннолетних из Челябинска сейчас находятся в Саратовской области в детском лагере. Там дети оказались после страшной поездки из Крыма домой, в родной Челябинск. Из Челябинска школьники доехали хорошо, а вот обратный путь запомнится им надолго. Сопровождавшие детей взрослые позвонили родителям детей в Челябинск и сообщили, что их везут обратно в обычной маршрутке, дети спят на полу, водитель едет и спит на ходу, несовершеннолетних не кормят.