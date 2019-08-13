04 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Аэропорт Гонконга закрылся из-за &quot;забастовки&quot; в главном терминале (2019) | Фото: Накануне.RU

Аэропорт Гонконга снова закрылся из-за акций протеста

Акции протеста снова заставили администрацию гонконгского аэропорта закрыть регистрацию на предстоящие вылеты и завершить обслуживание прилетающих рейсов – они будут направляться в соседние аэропорты. Также, по данным Reuters, базовый перевозчик аэропорта Гонконга - Cathay Pacific Airways – приостановил полеты из этой воздушной гавани.

Дело в митингующих активистах, которые вернулись в главный терминал аэропорта и блокируют его работу. Аналогичная ситуация произошла и накануне. Тысячи протестующих, одетых в черную одежду, собрались в зоне прибытия главного терминала, где они собираются провести трехдневную сидячую забастовку.

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Аэропорт Гонконга снова закрылся из-за акций протеста

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Теги: гонконг, аэропорт, акция протеста



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Развитие сюжета:

Ранее 14.08.2019 08:48 Мск В аэропорту Гонконга запретили проведение акций протеста

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