Аэропорт Гонконга снова закрылся из-за акций протеста

Акции протеста снова заставили администрацию гонконгского аэропорта закрыть регистрацию на предстоящие вылеты и завершить обслуживание прилетающих рейсов – они будут направляться в соседние аэропорты. Также, по данным Reuters, базовый перевозчик аэропорта Гонконга - Cathay Pacific Airways – приостановил полеты из этой воздушной гавани.

Дело в митингующих активистах, которые вернулись в главный терминал аэропорта и блокируют его работу. Аналогичная ситуация произошла и накануне. Тысячи протестующих, одетых в черную одежду, собрались в зоне прибытия главного терминала, где они собираются провести трехдневную сидячую забастовку.