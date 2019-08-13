Украинские боксеры "отказались" от участия в чемпионате мира в России

Ведущие спортсмены сборной Украины по боксу решили отказаться от участия в чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге. Об этом в Facebook сообщил руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.

По его словам, так поступили самые "свидомые" и ведущие. Вероятно, они боятся травли на Украине и опасений за свою карьеру. Те же, которые захотят выступать, смогут поехать за свой счет.

"Как мне известно, некоторые из ребят таки поедут на мировое первенство. Это их личный выбор, их личное решение", - написал Подаваленко.

При этом он призвал не искать в этом решении политического подтекста, но сослался на приказ Минспорта от 15 апреля 2018 года о запрете участвовать украинским командам в соревнованиях на территории России. То есть представил свою сборную простым исполнителем принятых ранее политических решений. В этих условиях решение отказаться от выступлений является выбором вовсе не боксеров, а украинских властей.