04 Сентября 2020
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велотурист (2016) | Фото:Накануне.RU

Эксперты объяснили, почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом

Стоимость туристической поездки по России может быть дороже, чем за рубеж, из-за высоких издержек производства туристических услуг на фоне высокого спроса на пляжных направлениях. Причины неконкурентоспособных цен на отдых в России проанализировали в РЭУ им. Г.В. Плеханова, передает корреспондент Накануне.RU.
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Среди объективных причин отличия в более высокую сторону цен на российские пляжные курорты - короткий по сравнению с ближайшими странами Средиземноморья и Ближнего Востока летний сезон. Все сезонно работающие объекты стараются окупить свои затраты, отмечает доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ Анна Кошелева, сезонный характер работы накладывает отпечаток и на качество услуг временного персонала.

Кроме того, отдых на популярных зарубежных направлениях дешевле из-за пакетных туров. По стране россияне предпочитают путешествовать, преимущественно "дикарями". "Пакетные туры по России практически не пользуются спросом, поэтому на данный вид турпродукта компании не могут предложить конкурентоспособные цены в сравнении с зарубежными турпродуктами. Там, где есть массовый спрос, всегда будут более экономичные пакетные предложения", - говорит Кошелева. Она добавляет, что из-за отсутствия пакетных туров дополнительные средства в путешествиях по России туристы тратят на питание.

пляж отдых отпуск море курорт(2018)|Фото: Накануне.ru

Также эксперт отменила особенности ценообразования на номера в гостиницах в России: при одинаковой "звездности" и сервисе стоимость будет сильно зависеть от оценки на сервисах бронирования и отзывов посетителей.

Сравнить стоимость самостоятельного отдыха в России и за рубежом сложнее, так как совокупная цена туристической поездки сильно зависит от грамотного подхода к ее организации: раннее бронирование, отслеживание цен на перелеты или замета самолета личным транспортом может сильно удешевить путешествие внутри страны.

"В России не придется оплачивать изготовление визы и учитывать курсовую разницу в валюте, а также получится сэкономить на совокупной стоимости товаров и услуг, так как в Европе цены на них заметно выше", - говорит Анна Кошелева.

велотурист(2016)|Фото:Накануне.RU

Если исключить фактор транспортных расходов, которые в России могут быть весьма высокими в том числе из-за больших расстояний, то по остальным факторам отдых в России уступает по качеству, нежели цене. У многих интересных мест в России нет сильного туристического бренда, потому они развиваются с трудом.

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Эксперты объяснили, почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом

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Теги: туризм, пакетные туры, туристический сезон, дорогой отдых,



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Развитие сюжета:

Ранее 02.09.2019 03:01 Мск В России увеличилось число самостоятельных путешественников

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