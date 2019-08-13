Кэти Перри домогалась Тину Канделаки на одной из вечеринок

Американскую певицу Кэти Перри (34) в домогательствах обвинил актер и модель Джош Клосс. Якобы, десять лет назад артистка прилюдно унизила Джоша, сняв с него штаны и трусы на вечеринке.

Но оказалось, что это лишь верхушка айсберга. Домогательства Кэти на себе испытала и продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки. В своем Telegram-канале она пишет: "Однажды я была приглашена на закрытую вечеринку с Кэти Перри, где она, будучи изрядно навеселе, выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти.

Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев. Насколько могу судить, пострадавших на вечеринке не оказалось, но не удивлюсь потоку воспоминаний несчастных поклонников, которые годами несли это в себе, а теперь, вдруг, вспомнили про поруганное достоинство".