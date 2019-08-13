04 Сентября 2020
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Мисс Екатеринбург-2018, Арина Верина (2018) | Фото: Администрация Екатеринбурга, Юрий Ломакин

"Мисс Екатеринбург-2019" вместо автомобиля получит индивидуальное путешествие

В этом году на общегородском конкурсе "Мисс Екатеринбург" решили отказаться от автомобиля в качестве главного приза победительнице.

Как сообщили Накануне.RU организаторы конкурса, опросы показали, что для современных девушек машина перестала быть пределом мечтаний. Поэтому "Мисс Екатеринбург-2019" получит в качестве приза индивидуальное путешествие. Оно будет специально подобрано в соответствии с ее вкусами и предпочтениями.

Новую главную красавицу Екатеринбурга выберут 15 августа в ЦК "Урал". Мероприятие пройдет накануне Дня города. Корону своей преемнице передаст победительница прошлого года Арина Верина.

Мисс Екатеринбург-2018, Арина Верина(2018)|Фото: Администрация Екатеринбурга, Юрий Ломакин

Тематика финала этого года - "BLOG красоты". На протяжении всего времени подготовки финалистки учились вести собственные блоги, и кадры из них войдут в финальное шоу.

По традиции, зрители в зале могут повлиять на решение жюри, приняв участие в выборе "Мисс зрительских симпатий".

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"Мисс Екатеринбург-2019" вместо автомобиля получит индивидуальное путешествие

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Теги: Мисс Екатеринбург, конкурс, приз



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Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2019 08:00 Мск Названо имя победительницы конкурса "Мисс Екатеринбург-2019"

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