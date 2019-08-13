В челябинском "Боевом братстве" заявили, что не имеют отношения к некачественной организации поездки детей в Крым

Челябинское региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" не имеет отношения к организации поездки детей в Крым.

"Я вам озвучиваю мнение руководства, поскольку сейчас идет отпускной период и другие текущие вопросы. Никаких делегаций, в том числе и детских, наше отделение в Крым не организовывало. Это я вам совершенно официально заявляю, а кто что там говорит - это я комментировать не могу. Мы не отправляли детей, у нас таких ни средств не полномочий не было", - сообщил Накануне.RU юрист правового центра "Точка опоры - Южный Урал" (проект "Боевого братства" - прим.) Анатолий Екимов.

До этого в беседе с Накануне.RU и.о. министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов подчеркнул, что поездку не согласовывали с властями Южного Урала.

"Эта группа детей, насколько нам известно, поехала в Крым под эгидой организации, которая называется "Боевое братство", - отметил Кузнецов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 17 несовершеннолетних из Челябинска сейчас находятся в Саратовской области в детском лагере. Там дети оказались после страшной поездки из Крыма домой, в родной Челябинск. Из Челябинска школьники доехали хорошо, а вот обратный путь запомнится им надолго. Сопровождавшие детей взрослые позвонили родителям детей в Челябинск и сообщили, что их везут обратно в обычной маршрутке, дети спят на полу, водитель едет и спит на ходу, несовершеннолетних не кормят.