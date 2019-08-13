Непогода в столицах увеличила продажи дождевиков и плащей на 700%

04 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Санкт-Петербург Москва
дождь зонтик горожане праздник толпа россияне горожане (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

Непогода в столицах увеличила продажи дождевиков и плащей на 700%

Холодная и дождливая погода не способствует спросу на шлепанцы и солнцезащитный крем, зато продажи дождевиков и зонтиков растут как на дрожжах.

Аналитики онлайн-ретейлера Wildberries обнаружили, что в последние три недели — с 18 июля по 9 августа — по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году продажи дождевиков в целом по стране выросли на 475%, ветровок — на 178%, плащей — на 149%, резиновых сапог — 166%. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, потребители также стали на 250% больше заказывать свитеров, а толстовок и свитшотов — на 138 и 143% соответственно.

Мощный атлантический циклон, который принес в Москву сильные грозы и ветер, привел к активным покупкам москвичами дождевиков — их продажи выросли на 700%, подсчитали в Wildberries. Необычную популярность у жителей столицы для лета приобрели и свитеры: объем заказов этой категории вырос на 417%. В Санкт-Петербурге хитом продаж стали серые тренчкоты — прирост составил 705%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Непогода в столицах увеличила продажи дождевиков и плащей на 700%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: непогода, дождь, дождевик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети