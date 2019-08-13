Непогода в столицах увеличила продажи дождевиков и плащей на 700%

Холодная и дождливая погода не способствует спросу на шлепанцы и солнцезащитный крем, зато продажи дождевиков и зонтиков растут как на дрожжах.

Аналитики онлайн-ретейлера Wildberries обнаружили, что в последние три недели — с 18 июля по 9 августа — по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году продажи дождевиков в целом по стране выросли на 475%, ветровок — на 178%, плащей — на 149%, резиновых сапог — 166%. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, потребители также стали на 250% больше заказывать свитеров, а толстовок и свитшотов — на 138 и 143% соответственно.

Мощный атлантический циклон, который принес в Москву сильные грозы и ветер, привел к активным покупкам москвичами дождевиков — их продажи выросли на 700%, подсчитали в Wildberries. Необычную популярность у жителей столицы для лета приобрели и свитеры: объем заказов этой категории вырос на 417%. В Санкт-Петербурге хитом продаж стали серые тренчкоты — прирост составил 705%.