Зеленский упростил предоставление украинского гражданства иностранным боевикам и россиянам, которых "преследует власть"

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который упрощает получение украинского гражданства иностранными боевиками, которые воевали против Донбасса, и россиянами, которые "преследуются по политическим убеждениям".

В соответствии с указом россиянам для получения украинского гражданства, в частности, нужно будет предоставить декларацию об отказе от российского гражданства и справку из МИД, посольства или консульства, в которой будет написано, что этот человек "преследуется по политическим убеждениям".

Своим указом Зеленский поручил Кабинету министров разработать в трехмесячный срок и внести на рассмотрение Рады соответствующий законопроект.

Напомним, всех осужденных в России граждан Украины, а заодно и многих других россиян, в Киеве официально считают "политзаключенными" или "пленными".