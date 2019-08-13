Hilton, Marriott, Hyatt? В Перми на месте ДК Телта за миллиард построят отель международной гостиничной сети

Власти Прикамья объявили конкурс на строительство отеля на месте ДК Телта. Отбором проектов займётся "Агентство инвестиционного развития". Инвестор должен вложить в строительство гостиницы не менее 1 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, за здание ДК боролись местные работники культуры. Худрук театра "У Моста", заслуженный артист РФ Сергей Федотов и народный артист России Александр Калягин обращались к губернатору края Максиму Решетникову. Они просили передать театру здание ДК Телефонного завода, поскольку в "Телте" есть большой театральный зал на 600 мест, и в нем можно оборудовать еще три сцены и зрительных зала. Однако в региональном министерстве культуры сообщили, что здание находится в аварийном состоянии и непригодно для работы театра, поскольку правое крыло разрушается на уровне фундамента. Местные общественники доказывали обратное и просили сохранить здание, однако вскоре его всё-таки начали сносить.

Отель должен иметь не менее "четырёх звёзд" и 130 номеров. Бренд, под которым будет работать гостиница, должен быть представлен в трёх и более странах и иметь в них не менее 30 аналогичных заведений. При желании инвестор может дополнить проект зданиями административно-хозяйственного, делового и общественного назначения. Строительство на площади в 32 тыс. "квадратов" должно завершиться не позднее первого квартала 2023 г., говорится в техзадании.

По словам генерального директора краевого Агентства инвестразвития Павла Носкова, предложение по строительству на участке бывшего ДК Телта современного гостиничного комплекса весьма привлекательно для тех, кто захочет вложиться в его возведение.

"Участок расположен в центре города, вблизи набережной Камы, и, с учётом возрастающей деловой активности города, отель и другие объекты делового и общественного назначения будут пользоваться спросом у пермяков и гостей города. Крупному инфраструктурному объекту в момент его реализации может быть присвоен статус приоритетного инвестиционного", - сказал Носков.

Решение об этом, рассмотрев проект, примет Совет по предпринимательству и инвестиционному климату при губернаторе. Статус позволит инвестору получить землю в аренду без торгов на срок до пяти лет, а также административную поддержку и консультирование Агентства инвестиционного развития для скорейшей реализации проекта.

Для минимизации рисков неисполнения задумки, краевые власти предусмотрели ряд мер. В частности, для конкурсантов определён возвратный задаток для участия в отборе в размере 50 млн руб.. До исполнения инвестором своих обязательств по реализации в полном объёме имущественные права на строящийся объект и земельный участок будут в залоге.

За отклонение от сроков реализации проекта – в случае отставания на три месяца и более – штраф для инвестора составит 1% в месяц от общей суммы вложенных денег. Завершением обязательств, согласно техзаданию, считается присвоение объекту определённой категории звёздности.