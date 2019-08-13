Минприроды выставляет на аукцион крупное месторождение на Ямале

До конца 2019 г. на аукцион будет выставлено Хамбатейское месторождение, расположенное на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Документы в Правительство направило Минприроды. Стартовый платеж на аукционе предполагается в размере 1,82 млрд руб.

Участок недр площадью 342,6 кв. км частично расположен в Обской губе Карского моря. Оцененные запасы газа — 15,7 млрд куб. м, перспективные ресурсы газа — 246,8 млрд кубометров.

Геологоразведочные и эксплуатационные работы в акватории Обской губы проводить запрещено отмечает телеграм-канал "Зеленый змий", поэтому бурить на участке разрешат только с берега наклонно-направленным способом.