04 Сентября 2020
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Ил-114-300 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

В Воронеже со стапеля сошел первый агрегат опытного образца Ил-114-300

Со стапеля сборки Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО, входит в ОАК) сошел первый агрегат Ил-114-300 – центральная часть крыла первого опытного самолета.
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Центральная часть крыла (центроплан) необходима уже на этапе сборки фюзеляжа самолета, и ее отгрузку заказчику и головному производителю – РСК "МиГ", завод после завершения всех внестапельных работ намерен осуществить в сентябре этого года, говорится в сообщении ВАСО.

"Это первый опытный агрегат по программе строительства Ил-114-300, которая предусматривает производство на мощностях Воронежского авиационного завода ряда важнейших элементов самолета – крыла и хвостового оперения с механизацией, мотогондол, – рассказывает директор по производству ВАСО Николай Лысаков. – В общей сложности на нашем заводе будет производиться свыше 40% агрегатов планера Ил-114-300".