Росгидромет подтвердил - уровень радиации в Северодвинске в день ЧП был превышен в 4—16 раз

В день взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями.

Это определили системы автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) в шести из восьми пунктов в Северодвинске, следует из материалов Росгидромета.

Ведомство ссылается на данные Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Около 12:30 мск был зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч. К 14:30 радиационный фон в городе нормализовался.

В Архангельске весь день 8 августа радиационный фон оставался в норме.

Инцидент произошел в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

В Минобороны отмечали, что радиационный фон в норме. Власти Северодвинска заявляли, что датчики зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час.

Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.