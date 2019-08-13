В Екатеринбурге до конца лета закрыли движение по проспекту Космонавтов

В Екатеринбурге закрыли движение по проспекту Космонавтов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение закрыто в связи с проведением работ по реконструкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии. Нельзя будет проехать от дома №204 по проспекту Космонавтов до дома №30 по улице Березовской.

Как уточнили в мэрии, продлится перекрытие до 25 августа 2019 года. Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в мэрии Екатеринбурга назвали сроки открытия части транспортной развязки на улице Серафимы Дерябиной на пересечении с Объездной дорогой.