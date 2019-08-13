04 Сентября 2020
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Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

Делегация СПЧ в Нижневартовске: С открытостью местной власти для человека в городе "все в порядке"

В Нижневартовске члены Совета при президенте по правам человека побывали в социальных учреждениях и встретились с председателями судов. Одной из тем для разговора с судейским корпусом стало развитие института присяжных и механизмов медиации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В Нижневартовской психоневрологической больнице правозащитники высоко оценили отделение психотерапии и неврозов, которое функционирует по принципу дневного стационара. Основой всего комплекса лечения и реабилитации является психотерапевтический подход с подключением, при необходимости, медикаментозных, физиотерапевтических и других методов лечения. «Ваше учреждение на шаг впереди – на вас смело могут равняться другие регионы, перенимать опыт, реализовывать у себя ваши идеи и практики. Вы применяете правильный подход к реабилитации людей. Важно, что все программы в вашем медучреждении созданы не ради коммерции, а для людей, их здоровья и повышения качества жизни», – отметила член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

писхоневрологический диспансер, врачи(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Заместитель главы города Николай Лукаш на встрече с правозащитниками и судейским корпусом отметил, что самое главное достижение последних лет – снижение числа уголовных дел в Нижневартовске в полтора раза."Миграционные потоки существуют и по сей день, но те, кто сегодня работает вахтовым методом, связаны обязательствами перед работодателем, и дисциплина для них – одно из условий трудоустройства", - сказал Лукаш.

Инновационный метод досудебного урегулирования споров с участием третьей беспристрастной стороны (медиация) в округе не используется. "Необходимо перекраивать всю судебную систему, менять психологию людей. Медиация могла бы взять на себя дела, в основе которых нет спорных ситуаций. Но пока вопрос остаётся открытым", – сказал член СПЧ, журналист, обозреватель Леонид Никитинский.

Члены СПЧ и судьи Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Важной частью разговора стал вопрос об открытости и доступности судов для населения. Открытость власти для человека начинается с доступности места расположения здания суда и возможности приехать к нему на автобусе, отметил Никитинский.

"В Нижневартовске с этим всё в порядке", - сказал он.

Добавим, представители СПЧ в рамках визита в Нижневартовск встретились с местными бизнесменами.

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Делегация СПЧ в Нижневартовске: С открытостью местной власти для человека в городе "все в порядке"

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Теги: совет по правам человека, судьи, медиация



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