04 Сентября 2020
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Общество В России
Як-40 (2019) | Фото:avito.ru

На "Авито" выставили на продажу Як-40 – за 5 миллионов рублей

По цене двушки в городе-миллионнике на "Авито" продается самолет Як-40 (салон бизнес-комплектации). Продавец - Центральное агентство залогового имущества.

В объявлении сообщается, что борт находится в Сыктывкаре (Республика Коми). Судя по фото, состояние у самолета так себе: видавший виды салон в стиле "дорого-богато-90-е", спускающие колеса шасси, нечищеный выдвижной трап. Но и просят за самолет не дорого – всего 5 миллионов рублей. Пишут, что "состояние – удовлетворительное". Самолету сорок лет.

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"Оценочная стоимость объекта значительно выше текущей цены продажи", - заманивает продавец. На сайте Planesale.ru самолеты Як-40 выпуска 70-х продаются по цене от 1 до 30 млн руб.,

Кому раньше принадлежал борт – сказать сложно, на представленных фото не виден бортовой номер, по которому легко определить историю самолета.

 

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На "Авито" выставили на продажу Як-40 – за 5 миллионов рублей

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Теги: як-40, авито, самолет



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