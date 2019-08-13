04 Сентября 2020
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кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

Авария оставила без воды жителей Новороссийска, Геленджика и Крымска

Жители Новороссийска, Геленджика и Крымска остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе.

Из-за износа трубы на магистральном водоводе диаметром 1220 мм между хуторами Плавненский и Новотроицкий образовалась трещина.

Остановлена работа насосных станций, сообщили "Интерфаксу" в компании "Кубаньводкомплекс".

Отмечается, что специалисты уже откачали воду и приступили к сварочным работам.

В декабре половина жителей Симферополя осталась без воды из-за коммунальной аварии на водопроводе. При устранении последствий аварии погиб работник аварийных служб.

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Авария оставила без воды жителей Новороссийска, Геленджика и Крымска

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Теги: вода, авария, новороссийск, геленджик, крымск



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