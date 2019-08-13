На Среднем Урале овчарка нападала на детей и кусала их в лицо

В уральском городе Нижняя Салда собака напала на двух детей. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в минувшую субботу возле дома по улице Ломоносова: 12-летняя девочка подкармливала беспризорную дворовую собаку, а когда пошла дальше, за ней увязался этот пес и собака породы овчарка. Вскоре последняя напала на ребенка и укусила за лицо.

В тот же день, после нападения на девочку, все та же овчарка набросилась на 4-летнего мальчика и несколько раз укусила за лицо. Животное поймали прибывшие на место полицейские.

Очень скоро был установлен хозяин пса: выяснилось, что он проживает в частном доме. Мужчина пояснил, что собака убежала за территорию домовладения, а он не смог это проконтролировать.

Пострадавшие дети доставлены в городскую больницу, где им оказана медицинская помощь. У девочки диагностирована одна, а у мальчика - множественные укушенные раны лица.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия. Кроме всего прочего решается вопрос о направлении иска в суд о взыскании с хозяина собаки причиненного морального вреда.