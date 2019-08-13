04 Сентября 2020
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школьный автобус, КАВЗ, Курган (2017) | Фото:КАВЗ

"Автобус уже выехал". Челябинских детей, которых перевозили на полу маршрутки из Крыма, привезут домой

За детьми, которые на полу маршрутки без еды ехали из Крыма в Челябинск, уже выехал автобус, об этом Накануне.RU сообщил и.о. министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

"Мы в курсе этой ситуации. Эта группа детей, насколько нам известно, поехала в Крым под эгидой организации, которая называется "Боевое братство". Та подрядная организация, которая предоставила им автобус, не справилась со своими обязанностями. Автобус, по мнению ГИБДД, оказался неисправен", - сообщил Кузнецов.

По словам чиновника, эта общественная организация не информировала органы исполнительной власти о том, что они организуют такую поездку.

"Мы сейчас с коллегами из Саратовской области на связи, детей там разместили в лагере. Из Челябинска вышел уже автобус, чтобы их оттуда забрать и увезти на родину", - добавил Александр Кузнецов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 17 несовершеннолетних из Челябинска сейчас находятся в Саратовской области в детском лагере. Там дети оказались после страшной поездки из Крыма домой, в родной Челябинск. Из Челябинска школьники доехали хорошо, а вот обратный путь запомнится им надолго. Сопровождавшие детей взрослые позвонили родителям детей в Челябинск и сообщили, что их везут обратно в обычной маршрутке, дети спят на полу, водитель едет и спит на ходу, несовершеннолетних не кормят.

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"Автобус уже выехал". Челябинских детей, которых перевозили на полу маршрутки из Крыма, привезут домой

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Теги: Челябинск, Крым, лагерь, дети, маршрутка, перевозка, Саратов, Александр Кузнецов



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Развитие сюжета:

Ранее 17.10.2019 08:09 Мск В Челябинске возбуждено уголовное дело после поездки детей в Крым на полу маршрутки
Ранее 15.08.2019 09:56 Мск Дети, которых везли из Крыма на полу маршрутки, вернулись в Челябинск
Ранее 14.08.2019 14:28 Мск Прокуратура Челябинской области взяла на контроль ситуацию с детьми, которых везли из Крыма на полу маршрутки
Ранее 13.08.2019 13:00 Мск Детей, которые ехали на полу маршрутки из Крыма, привезут в Челябинск уже 14 августа
Ранее 13.08.2019 12:29 Мск В челябинском "Боевом братстве" заявили, что не имеют отношения к некачественной организации поездки детей в Крым

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Ранее 13.08.2019 08:52 Мск Водитель засыпал по пути. Челябинские дети ехали из крымского лагеря, лежа на грязном полу в маршрутке

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