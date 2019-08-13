"Автобус уже выехал". Челябинских детей, которых перевозили на полу маршрутки из Крыма, привезут домой

За детьми, которые на полу маршрутки без еды ехали из Крыма в Челябинск, уже выехал автобус, об этом Накануне.RU сообщил и.о. министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

"Мы в курсе этой ситуации. Эта группа детей, насколько нам известно, поехала в Крым под эгидой организации, которая называется "Боевое братство". Та подрядная организация, которая предоставила им автобус, не справилась со своими обязанностями. Автобус, по мнению ГИБДД, оказался неисправен", - сообщил Кузнецов.

По словам чиновника, эта общественная организация не информировала органы исполнительной власти о том, что они организуют такую поездку.

"Мы сейчас с коллегами из Саратовской области на связи, детей там разместили в лагере. Из Челябинска вышел уже автобус, чтобы их оттуда забрать и увезти на родину", - добавил Александр Кузнецов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 17 несовершеннолетних из Челябинска сейчас находятся в Саратовской области в детском лагере. Там дети оказались после страшной поездки из Крыма домой, в родной Челябинск. Из Челябинска школьники доехали хорошо, а вот обратный путь запомнится им надолго. Сопровождавшие детей взрослые позвонили родителям детей в Челябинск и сообщили, что их везут обратно в обычной маршрутке, дети спят на полу, водитель едет и спит на ходу, несовершеннолетних не кормят.