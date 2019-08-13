Детские сады Нижневартовска готовы к учебному году

В Нижневартовске завершилась подготовка детских садов к новому учебному году. В них провели косметические ремонты, привели в порядок землю вокруг зданий, купили технические средства обучения, мебель, игрушки и канцтовары, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам заведующей садиком №29 "Ёлочка" Татьяны Корнеенко, в её учреждении ремонт начался ещё весной – на деньги городского бюджета, в частности, обновили сантехнику. В рамках "Инициативного бюджетирования" в помещении сменили окна.

"Кроме нового оборудования мы обновили и прогулочные участки. Педагоги вместе с родителями покрасили малые архитектурные формы и высадили цветники", - сказала Корнеенко.

К новому учебному году для воспитанников этого садика готов подарок – соляная пещера. Её сделают на вырученные от предоставления платных услуг деньги. Большое внимание в детском саду уделили доступной среде: созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья – установлены пандусы, тактильные доски с азбукой Брайля, имеются специальные приспособления для передвижения. Из 437 детей, посещающих "Ёлочку", 108 – с ограниченными возможностями здоровья.

Изменился и садик № 67 "Умка". Для него купили развивающие игрушки, интерактивные пособия, рабочие тетради, спортивный материал и оборудование, дидактическую и художественную литературу. Глава "Умки" Оксана Щеголева отметила, что особый акцент сделан на безопасности воспитанников садика.

"Специалисты проверили работоспособность пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации. По периметру зданий дополнительно мы установили шесть видеокамер, отремонтировали ограждения территории и кровлю. При проведении косметического ремонта мы постарались сделать помещения светлыми, отвечающими современным требованиям", - сказала Щеголева.

66 млн руб. выделено в этом году на подготовку детских садов Нижневартовска к новому учебному году. По словам заместителя директора городского департамента образования Дмитрия Котова, все садики прошли процедуру приёмки.