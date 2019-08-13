Профсоюзы поддержали идею сокращенной рабочей недели с сохранением оплаты

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.

Федерация заявила, что поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.

О том, что Россия может перейти на "четырехдневку", премьер Дмитрий Медведев заявил на 108-й сессии Международной конференции труда. Технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени, сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос о зарплате. При этом профсоюзы идею не поддержали, так как из-за пенсионной "реформы" на рынке труда оказалась новая рабочая сила.

"Частично демографическая яма может "компенсировать" это увеличение, но не настолько. А если будут внедряться промышленные роботы, естественно, надобность и в этих людях будет сокращаться", - отмечал в интервью Накануне.RU заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.