За "наследство" "Трансаэро" поборются "Аэрофлот" и S7 – Utair не успел подать заявки

Авиакомпания Utair попросила Министерство транспорта России отложить распределение между перевозчиками маршрутов, на которых до 2015 года выполняла рейсы канувшая в лету "Трансаэро".

Выбор компаний на эти маршруты был назначен на 13 августа, но Utair не успела подать заявки. Так что теперь, если Минтранс не перенесет сроки рассмотрения, за направления "Трансаэро" будут бороться "Аэрофлот" и S7.

В авиакомпании не знали, когда именно комиссия будет распределять маршруты, поэтому пропустили срок подачи заявок, пишет "Коммерсант". В качестве альтернативы переносу распределения на осень перевозчик предлагает 13 августа принять к рассмотрению его заявки, не поданные в Росавиацию в установленный срок с 1 по 7 июля.

Utair с конца прошлого года находится в сложной финансовой ситуации, дважды допустила дефолт по синдкредиту на 15,3 млрд руб. и сейчас ведет переговоры с банками о реструктуризации. К компании поданы иски о банкротстве.

На распределение между перевозчиками выставлены направления из Москвы в Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султан, Атырау, Караганду, Аликанте, Венецию, Лион, Малагу, Милан, Пекин, Пхукет, Рим, Ташкент, Тель-Авив, Шымкент, Анталью, Бангкок, Барселону, Гоа, Дубай, Ираклион, Ларнаку, Париж, Пафос, Римини и Прагу, а также из Петербурга в Рим и Милан.