"С виду вполне здоровые деревья": в Екатеринбурге в рамках "реконструкции" вырубают Зеленую рощу

В екатеринбургском парке Зеленая роща, где продолжается реконструкция, вырубают здоровые деревья. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин.

Напомним, благоустройство Зеленой рощи началось в июле. Победителем конкурса на проведение работ стала компания "Свердловскавтодор", которая входит в УГМК. Изначальная сумма контракта была 161 млн руб., но "Свердловскавтодор" согласился выполнить работы за 130 млн руб.

Как рассказал Дмитрий Сергин на своей странице в Facebook, в Зеленой роще начали пилить - пока только невысокие деревья. По его данным, их вырублено уже несколько штук.

"С виду вполне здоровые деревья", - отметил парламентарий.

В компании "Свердловскавтодор" Накануне.RU сообщили, что они таких работ не проводили.

"То, что изображено на фото - это распил упавших в результате непогоды деревьев. Его производил не "Свердловскавтодор", а другая компания. У нас даже нет таких инструментов. Ни одного дерева в рамках проекта спилено не было", - заявили в компании.

Напомним, совсем недавно в парке сломали забор, поставленный в рамках реконструкции.