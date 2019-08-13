Зеленский демонстративно начал бороться с янтарной мафией, назначив губернатором человека Коломойского

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Житомирскую область начал демонстративную борьбу с янтарной мафией. Он снова с актерским талантом много говорил о "бандитах", "разворовывании", коррупции, уволил несколько должностных лиц, но похоже, что преследует он совсем другие цели.

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Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении "по собственному желанию". Он под камеры заявил, что тот "не полезен государству".

Также он потребовал уволить уволить руководителей полиции Олевского и Овручского районов и "очень рекомендовал" уволиться начальнику областной полиции Вячеславу Печененко. Кроме того, пообещал уволить начальника управления СБУ в Житомирской области. Всех их Зеленский показательно отчитывал, ругал за коррупцию и бандитизм.

Зеленский представил нового губернатора области Виталия Бунечко, который сразу пообещал победить коррупцию. При этом Бунечко считается человеком олигарха Игоря Коломойского. Его родной брат Вячеслав занимает пост начальника претензионно-искового управления департамента юридического обеспечения "Укрнафты", тесно связанной с Коломойским.

Источник в СБУ сообщил "Стране", что на место людей Петра Порошенко теперь придут люди Коломойского.

"Они сейчас будут руками новоназначенных губернаторов, а также новых региональных руководителей СБУ и полиции подминать под себя нелегальную добычу янтаря, оттесняя прежних крышевателей. Предполагаю, что этот процесс не будет идти мирно. А значит снова будут стрельба, разборки и много шума вокруг янтарной мафии, - сказал источник.

Интересно, что глава нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что полиция заведомо не может справиться с янтарной мафией, так как ей это не позволяет сделать Уголовный кодекс, в котором, как неожиданно выяснилось спустя пять лет, за сбыт янтаря уголовная ответственность вообще не предусмотрена.

Война за добычу и сбыт янтаря разгорелась после 2014 года. Накануне.RU писало об этих разборках. Зеленский же, начав демонстративную борьбу с янтарной мафией, преследует две цели - повысить свой личный рейтинг и привести в регион своих людей.