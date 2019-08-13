На одной из территорий опережающего социально-экономического развития Зауралья зайдет новый инвестор

В городе Далматово Курганской области планируют начать производство минеральной воды.

Для этого на территории опережающего социально-экономического развития, которой и является Далматово, будет реализован инвестиционный проект - сделают цех, появится не менее 10 новых рабочих мест.

На организацию производства планируют потратить 17 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Проект отправят в Минэкономразвития РФ.

Стоит отметить, что, заходя в ТОСЭР, инвестор сразу получает налоговые льготы, сниженный размер страховых взносов во внебюджетные фонды, возможность пользования займами фонда моногородов.