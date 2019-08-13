04 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО
гора Эльбрус (2018) | Фото: www.culture.ru

На Эльбрусе спасли альпиниста из Австралии

Сотрудники МЧС спасли на Эльбрусе альпиниста из Австралии. Ему стало плохо из-за высокогорной болезни, сообщает Федералпресс.

Вечером в понедельник, 12 августа, в управления МЧС России по республике Кабардино-Балкария поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 4 тыс. 200 метров одному из альпинистов стало плохо.

Спасателям понадобилось около часа, чтобы добраться до пострадавшего. Им оказался 51-летний гражданин Австралии. У него были признаки горной болезни (кислородное голодание). Сотрудники МЧС эвакуировали альпиниста до поляны "Азау", где передали врачам скорой помощи.

К спасательной операции были привлечены шесть человек и две единицы техники, пояснили в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

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На Эльбрусе спасли альпиниста из Австралии

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Теги: Эльбрус, альпинист, спасение



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