04 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Пласидо Доминго (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Оперную звезду Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах девять женщин

Восемь певиц и одна танцовщица обвинили 78-летнего Пласидо Доминго, одного из самых известных в мире оперных певцов, в сексуальных домогательствах. Обвинения касаются эпизодов, происходивших, по словам обвинительниц, в течение трех десятилетий – начиная с конца 80-х годов.

Женщины дали интервью агентству The Associated Press. В нем они обвиняют тенора в принуждении к сексуальным контактам путем шантажа и угроз. Якобы, влиятельный артист грозил дамам разрушением профессиональной карьеры.

Кроме того, еще шесть женщин заявили, что Доминго делал в их адрес непристойные намеки, которые заставляли их чувствовать себя неловко.

Сам артист отрицает все обвинения в свой адрес. Он выразил недоумение тем, что анонимы рассказывают об эпизодах 30-летней давности, но при этом артист сожалеет, если его действия кого-то расстроили или могли быть истолкованы неверно.

Одна из женщин, кстати, согласилась раскрыть свою личность – это меццо-сопрано Патриция Вульф, она пело с Доминго в Вашингтонской опере.

 

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Оперную звезду Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах девять женщин

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Теги: пласидо доминго, сексуальные домогательства, обвинения



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