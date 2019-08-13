04 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Встреча с бизнесменами Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Члены СПЧ провели в Нижневартовске круглый стол с предпринимателями. "В городе сильное бизнес-сообщество"

В Нижневартовске в рамках выездного заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека состоялся круглый стол по актуальным вопросам развития в регионе предпринимательства и защите прав бизнеса. С бизнесменами встретилась член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора и югорский бизнес-омбудсмен Николай Евлахов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, в автономном округе представители совета пробудут с 12 по 15 августа. Приём граждан по личным вопросом состоялся 12 августа в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. С людьми также будут работать региональный омбудсмен Наталья Стребкова, специалисты аппарата уполномоченного по правам человека в Югре, представители исполнительных органов государственной власти, прокуратуры округа, органов местного самоуправления.

Киркора отметила, что в программе визита в округ членов Совета – индивидуальные встречи с жителями, представителями судебного сообщества, посещение социальных объектов.

"Когда возник вопрос о месте проведения круглого стола с предпринимателями автономии, региональное отделение "Деловой России" приняло решение в пользу Нижневартовска. Именно здесь – сильное бизнес-сообщество", – сказала Киркора.

Встреча с бизнесменами Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

На встречу пришли более 60 предпринимателей. Темами разговора стала налоговая нагрузка на малый и средний бизнес, привлечение кредитов.

"Такие встречи проводятся с целью решения возникающих у предпринимателей вопросов. Мы со своей стороны окажем необходимую помощь и консультации", – сказал Евлахов.

Встреча с бизнесменами Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Члены СПЧ провели в Нижневартовске круглый стол с предпринимателями. "В городе сильное бизнес-сообщество"

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Теги: Ирина Киркора, Николай Евлахов, бизнес-омбудсмен, совет по развитию гражданского обшества и праавам человека



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