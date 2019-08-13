Зауральцы смогут по телефону узнать о предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг

Жители Курганской области смогут спросить у сотрудников соцзащиты про правила получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

Главное управление социальной защиты населения региона проведет "горячую" телефонную линию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

20 августа с 9.00 до 12.00 на вопросы граждан будут отвечать специалисты отдела по делам ветеранов и руководители управлений и учреждений соцзащиты.

Позвонить можно будет по номерам телефонов в Кургане 8 (3522) 45-91-12 и 45-90-92.