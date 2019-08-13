"Прошу вас привлечь гражданина Путина В.В."... На президента пожаловались в ГИБДД за опасное вождение

Юрист с Дальнего Востока Максим Чихунов обратился в ГИБДД Севастополя с просьбой привлечь к ответственности за небезопасное вождение "гражданина Путина В.В.". Скрины обращения Максим Чихунов опубликовал на своей странице в Facebook.

"В сети интернет появилось видео о том, что гражданин Путин Владимир Владимирович с неустановленными лицами 10.08.2019 двигался на мотоцикле "Урал" без шлема. Прошу вас привлечь гражданина Путина В.В. и неустановленных лиц по статье 12.6 КоАП РФ", - говорится в заявлении, которое хабаровчанин подал через сайт Госавтоинспекции.

Кроме того, юрист считает, что возможно действия указанного водителя подпадают под статьи 12.7 - "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и 12.37 - "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", но это не точно.

Напомним, президент России Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных Волков", которое прошло в Севастополе. "Неустановленные лица", сопровождавшие "гражданина Путина В.В." - врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев (за спиной) и глава Крыма Сергей Аксенов (в коляске).

Также без шлема на мотоцикле, судя по многочисленным фото и видеоматериалам, рассекал лидер "Волков" Александр "Хирург" Залдостанов и его многочисленные соклубники.

Статья 12.6 КоАП РФ - Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов - (...) управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Если будет доказано, что водитель не имел прав для вождения мотоцикла (ст.12.7), штраф будет уже от 5 до 15 тыс. руб., а если водитель не вписан в страховку - еще 500-800 руб.