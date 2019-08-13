Спасавшего детей в "Холдоми" мальчика посмертно наградили орденом Мужества

11-летний Алексей, погибший в результате пожара в детском палаточном лагере на турбазе "Холдоми", награжден орденом Мужества посмертно.

Указ подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Отмечается, что мальчик награжден за "смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях".

Напомним, в результате пожара в палаточном городке под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело, арестованы трое подозреваемых. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки.

Мальчик, который спасал девочек из пожара, получил сильнейшие ожоги и скончался в реанимации ЦРБ Солнечного района.

Как сообщалось ранее, прокуратура края выявила множество нарушений в "Холдоми". Заместитель прокурора Хабаровского края Слава Когай заявил об очень серьезных претензиях ко всем надзорным и контролирующим органам.